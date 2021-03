Bétaille Bétaille Bétaille, Lot Brocante, vide-greniers à Bétaille Bétaille Catégories d’évènement: Bétaille

Lot

Brocante, vide-greniers à Bétaille 2021-05-13 09:00:00 09:00:00 – 2021-05-13 18:00:00 18:00:00

Bétaille Lot Bétaille

Bétaille Lot Bétaille Ce vide-greniers est situé à l’Espace Couderc, dans le village.

+33 6 64 75 81 71

Parking à proximité. Restauration rapide et buvette sur place. ©Pixabay

