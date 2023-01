Brocante, vide-greniers, 40 ème Foire aux vins et produits du terroir Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Le Grand-Pressigny

Brocante, vide-greniers, 40 ème Foire aux vins et produits du terroir Le Grand-Pressigny, 30 avril 2023, Le Grand-Pressigny . Brocante, vide-greniers, 40 ème Foire aux vins et produits du terroir Place du Mal Savoie Villars Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

2023-04-30 10:00:00 – 2023-04-30 19:00:00 Le Grand-Pressigny

Indre-et-Loire Brocante, vide-greniers et fête foraine sur la place du village. A la salle des fêtes, foire aux vins, appellations : Anjou, Beaujolais Village, Bourgueil, Chinon, Cognac, Crémant de Loire, Montlouis sur Loire, Pineau, Saint-Amour, Saint-Nicolas de Bourgueil, Saumur, Touraine et Vouvray. Brocante, vide-greniers et fête foraine sur la place du village. A la salle des fêtes, foire aux vins, appellations : Anjou, Beaujolais Village, Bourgueil, Chinon, Cognac, Crémant de Loire, Montlouis sur Loire, Pineau, Saint-Amour, Saint-Nicolas de Bourgueil, Saumur, Touraine et Vouvray. +33 6 86 88 50 58 Pixabay – jackmac34

Le Grand-Pressigny

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Le Grand-Pressigny Autres Lieu Le Grand-Pressigny Adresse Place du Mal Savoie Villars Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire Ville Le Grand-Pressigny lieuville Le Grand-Pressigny Departement Indre-et-Loire

Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-pressigny/

Brocante, vide-greniers, 40 ème Foire aux vins et produits du terroir Le Grand-Pressigny 2023-04-30 was last modified: by Brocante, vide-greniers, 40 ème Foire aux vins et produits du terroir Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny 30 avril 2023 Indre-et-Loire Le Grand-Pressigny Place du Mal Savoie Villars Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire