Stenay 55700 Stenay Vide grenier organisé par le club de basket de Stenay. Produits alimentaires et produits neufs non autorisés. Entrée gratuite Exposants : 1 € le mètre linéaire Renseignements et inscriptions par téléphone après 18h en semaine et hors week-end +33 6 83 20 69 78 Stenay

