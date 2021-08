BROCANTE VIDE GRENIER SOS FLORENCATS Florensac, 12 septembre 2021, Florensac.

BROCANTE VIDE GRENIER SOS FLORENCATS 2021-09-12 06:30:00 06:30:00 – 2021-09-12 16:30:00 16:30:00

Florensac Hérault Florensac

Cette brocante est organisée comme chaque année au profit de l’association de protection animale ” SOS FLORENCATS” . Elle se déroule à l’ombre des platanes de la promenade et constitue une balade agréable et un endroit privilégié pour chiner et faire de bonnes affaires.

Toutes les sommes récoltées pour les emplacements et par les ventes effectuées à notre stand sont intégralement réservées aux stérilisations et aux soins des matous dits libres du village

Le vide grenier se déroulera sur la Place de la république à partir de 6h30.

Le droit de place est fixé à 8€ (plusieurs emplacements peuvent être réservés). Les exposants devront arriver au plus tard à 7 heures . Le placement débutera aux alentours de 6 heures 30

Pensez à réserver votre emplacement au 07.86.59.61.35

Cette brocante est organisée comme chaque année au profit de l association de protection animale SOS Florencats .Elle regroupe une cinquantaine d’exposants .Située sur la place centrale du village sous les platanes, il fait bon s’y promener pour chiner. 2 bars et des boulangeries sont ouverts pour la circonstance.

+33 7 86 59 61 35

Cette brocante est organisée comme chaque année au profit de l’association de protection animale ” SOS FLORENCATS” . Elle se déroule à l’ombre des platanes de la promenade et constitue une balade agréable et un endroit privilégié pour chiner et faire de bonnes affaires.

Toutes les sommes récoltées pour les emplacements et par les ventes effectuées à notre stand sont intégralement réservées aux stérilisations et aux soins des matous dits libres du village

Le vide grenier se déroulera sur la Place de la république à partir de 6h30.

Le droit de place est fixé à 8€ (plusieurs emplacements peuvent être réservés). Les exposants devront arriver au plus tard à 7 heures . Le placement débutera aux alentours de 6 heures 30

Pensez à réserver votre emplacement au 07.86.59.61.35

dernière mise à jour : 2021-08-24 par