Brocante- Vide grenier Village de Saint-Bonnet-Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais, jeudi 15 août 2024.

Grande journée brocante et vide grenier dans les rues de Saint-Bonnet-Tronçais. Nombreuses animations, buvette et restauration sur place.

Organisation: Tronçais Nature et Traditions.

Accès libre.

Début : 2024-08-15 07:00:00

fin : 2024-08-15 18:00:00

Village de Saint-Bonnet-Tronçais Place du Tilleul

Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mairie.saintbonnettroncais@wanadoo.fr

