Rothau 67570 L'Association Rothau en Fêtes organise son grand vide grenier. Venez déambuler et trouver les meilleures affaires … Restauration et buvette sur place, y compris petit déjeuner. Chaque année plus de 150 exposants sont présents. +33 3 88 47 16 87

