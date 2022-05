Brocante Vide-Grenier Rosnay Rosnay Catégories d’évènement: Indre

Rosnay

Brocante Vide-Grenier Rosnay, 6 juin 2022, Rosnay. Brocante Vide-Grenier Rosnay

2022-06-06 06:00:00 06:00:00 – 2022-06-06

Rosnay Indre Buvette dès 6h, paninis, sandwichs, gâteaux. 2€ le mètre linéaire. Brocante vide-grenier à Rosnay. comitedesfetesrosnay@outlook.fr +33 7 80 01 97 26 Buvette dès 6h, paninis, sandwichs, gâteaux. 2€ le mètre linéaire. comité des fêtes de Rosnay

Rosnay

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Rosnay Autres Lieu Rosnay Adresse Ville Rosnay lieuville Rosnay Departement Indre

Rosnay Rosnay Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosnay/

Brocante Vide-Grenier Rosnay 2022-06-06 was last modified: by Brocante Vide-Grenier Rosnay Rosnay 6 juin 2022 Indre Rosnay

Rosnay Indre