Brocante vide grenier Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Brocante vide grenier Melle, 8 mai 2022, Melle. Brocante vide grenier Place du marché Place Bujault Melle

2022-05-08 – 2022-05-08 Place du marché Place Bujault

Melle Deux-Sèvres EUR 27e édition Brocante Vide grenier de Melle Dimanche 8 mai place du marché à Melle Organisé par l’Association des Parents d’Elèves des écoles publiques de Melle 7h30-18h : accueil visiteurs Accueil des exposants à partir de 6h

2,5€ le ml sans véhicule (3ml min)

3€ le ml avec véhicule (5ml minimum)

Réservations

apemelle79@gmail.com

