Loiret Girolles Loiret Le Lundi 15 Août 2022 à partir de 6h00 aura lieu la 35ème brocante vide grenier de Girolles et la 17ème bourse aux jouets anciens. Bourse aux jouets anciens : réservation obligatoire : 4€ (réservation au 06.76.53.33.07 ou au 06.30.03.48.66) Vide grenier brocante : réservation pas obligatoire : 2.50€ Vide grenier – brocante – bourse aux jouets anciens – Girolles +33 6 76 53 33 07 https://girolles45.fr/associations/comite-des-fetes/ Le Lundi 15 Août 2022 à partir de 6h00 aura lieu la 35ème brocante vide grenier de Girolles et la 17ème bourse aux jouets anciens. Bourse aux jouets anciens : réservation obligatoire : 4€ (réservation au 06.76.53.33.07 ou au 06.30.03.48.66) Vide grenier brocante : réservation pas obligatoire : 2.50€ Comité des fêtes de Girolles

