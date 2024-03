Brocante-vide-grenier Eygurande-et-Gardedeuil, dimanche 28 avril 2024.

Brocante-vide-grenier Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne

Vide-grenier et trocs de plants, restauration et buvette sur place place de l’église et annexes 06 71 58 23 42 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 08:00:00

fin : 2024-04-28 17:00:00

Place de l’église et annexes

Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Brocante-vide-grenier Eygurande-et-Gardedeuil a été mis à jour le 2024-03-20 par Vallée de l’Isle en Périgord