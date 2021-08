Bellenaves Bellenaves Allier, Bellenaves Brocante – Vide-Grenier et Marché Des Producteurs avec feu d’artifice Bellenaves Bellenaves Catégories d’évènement: Allier

Brocante – Vide-Grenier et Marché Des Producteurs avec feu d’artifice Bellenaves, 13 août 2021, Bellenaves. Brocante – Vide-Grenier et Marché Des Producteurs avec feu d’artifice 2021-08-13 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-13 22:00:00 22:00:00

Bellenaves Allier Bellenaves Au programme : jeux pour enfants – expo de camions de pompiers à 20h- restauration et bar – défilé des pompiers et retraite aux flambeaux avant feu d’artifice- Dj soirée musicale jusqu’à 1h du matin – +33 4 70 58 39 75 dernière mise à jour : 2021-08-02 par

