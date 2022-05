Brocante, Vide-grenier et marché artisanal avec le comité des fêtes

2022-06-05 – 2022-06-05 Place Daniel Lamazière (Mairie),à partir de 7h et toute la journée. Restauration sur place ou à emporter. Burger et frites maison. 2e le mètre linéaire, placement à l’arrivée. Venez chiner la perle rare. Place Daniel Lamazière (Mairie),à partir de 7h et toute la journée. Restauration sur place ou à emporter. Burger et frites maison. 2e le mètre linéaire, placement à l’arrivée. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

