Réservation emplacement – 19ème BROCANTE & Vide Grenier à Lamorlaye

Le dimanche 19 septembre 2021 de 8h00 à 19h00

Fiche à remplir sur le site www.ville-lamorlaye.fr

Près de 400 exposants en 2019,

Une journée chaleureuse vous attend !

Organisée par le Groupement des Artisans & Commerçants de Lamorlaye (GACL)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT LE 05 SEPTEMBRE

Permanences au Foyer Culturel (1 rue de la Tenure, 60260 Lamorlaye) :

15 et 16 juillet

20 et 22 juillet

27 et 29 juillet

25 et 27 aout

4 septembre de 13h à 14h30

m.lecomte@ville-lamorlaye.fr +33 3 44 21 64 00 http://www.ville-lamorlaye.fr/

