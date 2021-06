Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis, Gironde Brocante – Vide grenier Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Catégories d’évènement: Braud-et-Saint-Louis

Gironde

Brocante – Vide grenier Braud-et-Saint-Louis, 19 juin 2021-19 juin 2021, Braud-et-Saint-Louis. Brocante – Vide grenier 2021-06-19 – 2021-06-20

Braud-et-Saint-Louis Gironde EUR 1 Vous souhaitez faire de la place ? Vous avez des choses à vendre ? Ou vous aimez chiner ?

Profitez de ce week-end pour faire de bonnes affaires !

Pour les plus jeunes, des animations et manèges seront présents sur places ainsi que de la restauration. Vous souhaitez faire de la place ? Vous avez des choses à vendre ? Ou vous aimez chiner ?

Profitez de ce week-end pour faire de bonnes affaires !

Pour les plus jeunes, des animations et manèges seront présents sur places ainsi que de la restauration. +33 6 59 06 60 54 Vous souhaitez faire de la place ? Vous avez des choses à vendre ? Ou vous aimez chiner ?

Profitez de ce week-end pour faire de bonnes affaires !

Pour les plus jeunes, des animations et manèges seront présents sur places ainsi que de la restauration. Vous souhaitez faire de la place ? Vous avez des choses à vendre ? Ou vous aimez chiner ?

Profitez de ce week-end pour faire de bonnes affaires !

Pour les plus jeunes, des animations et manèges seront présents sur places ainsi que de la restauration. Canva OT TO

Détails Catégories d’évènement: Braud-et-Saint-Louis, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Braud-et-Saint-Louis Adresse Ville Braud-et-Saint-Louis lieuville 45.24389#-0.62701