Brocante-Vide grenier Beaumont-Louestault, 26 mai 2022, Beaumont-Louestault.

Brocante-Vide grenier Beaumont-Louestault

2022-05-26 08:00:00 – 2022-05-26 18:00:00

Beaumont-Louestault Indre-et-Loire Beaumont-Louestault

La brocante se déroule chaque année le jeudi de l’Ascension, au cœur de notre village depuis plus de 20 ans. Un parcours de plus de 3 km autour du château avec buvettes et points de restauration, animations et de nombreux exposants fidèles chaque année.

Inscription obligatoire

decolonsensemble@gmail.com +33 7 82 20 75 81

APE

Beaumont-Louestault

