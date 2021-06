Ainay-le-Château Ainay-le-Château Ainay-le-Château, Allier Brocante vide grenier Ainay-le-Château Ainay-le-Château Catégories d’évènement: Ainay-le-Château

Allier

Brocante vide grenier Ainay-le-Château, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Ainay-le-Château. Brocante vide grenier 2021-07-14 – 2021-07-14

Ainay-le-Château Allier Place du Champ de Foire, toute la journée les chineurs sont attendus pour retrouver la grande brocante d’Ainay le Château. madeleine.soulat@wanadoo.fr +33 4 70 07 90 05 Place du Champ de Foire, toute la journée les chineurs sont attendus pour retrouver la grande brocante d’Ainay le Château.

Détails Catégories d’évènement: Ainay-le-Château, Allier Étiquettes évènement : Autres Lieu Ainay-le-Château Adresse Ville Ainay-le-Château lieuville 46.70987#2.69239