Brocante vide grenier

Brocante vide grenier, 7 août 2022, . Brocante vide grenier

2022-08-07 – 2022-08-07 Animation brocante vide grenier à Arreau de 9h à 17h place de la mairie. Renseignements et réservation par téléphone au 05 62 40 75 60 ou par mail animations-mairie-arreau@orange.fr. A partir de 14 h animation « jeux géants en bois ». +33 5 62 40 75 60 dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville