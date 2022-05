BROCANTE Vergaville Vergaville Catégories d’évènement: Moselle

Vergaville

BROCANTE Vergaville, 22 mai 2022, Vergaville. BROCANTE Vergaville

2022-05-22 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00

Vergaville Moselle Vergaville Brocante à Vergaville, Restauration à emporter : grillades, boissons et desserts. Tarif mètre linéaire: 2 mètres=4 euros inscription avant le 12 mai +33 6 79 72 18 50 Vergaville

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Vergaville Autres Lieu Vergaville Adresse Ville Vergaville lieuville Vergaville Departement Moselle

Vergaville Vergaville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vergaville/

BROCANTE Vergaville 2022-05-22 was last modified: by BROCANTE Vergaville Vergaville 22 mai 2022 Moselle Vergaville

Vergaville Moselle