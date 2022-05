Brocante Vallée-de-Ronsard à Couture-sur-Loir

Brocante Vallée-de-Ronsard à Couture-sur-Loir, 22 mai 2022, . Brocante Vallée-de-Ronsard à Couture-sur-Loir

2022-05-22 09:00:00 – 2022-05-22 17:00:00 Brocante Vallée-de-Ronsard à Couture-sur-Loir. Venez chiner au cœur même du village natale de Pierre de Ronsard. Ce même jour, le village sera animé par le marché bimensuel le matin. Marché à Vallée-de-Ronsard / Couture-sur-Loir et brocante. mairie.vallee-de-ronsard@orange.fr Brocante Vallée-de-Ronsard à Couture-sur-Loir. Venez chiner au cœur même du village natale de Pierre de Ronsard. Ce même jour, le village sera animé par le marché bimensuel le matin. Pixabay dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville