Brocante Valdelaume Valdelaume Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Valdelaume

Brocante Valdelaume, 7 août 2022, Valdelaume. Brocante

Breuil Coiffault Valdelaume Deux-Sèvres

2022-08-07 – 2022-08-07 Valdelaume

Deux-Sèvres Valdelaume EUR Brocante le dimanche 07 août Breuil Coiffault entre Sauze Vaussais et Chef Boutonne

Emplacement gratuit Buvette et restauration sur place

Balade à poney Réservations avant le 04/08/22 au : 05 49 27 66 20 / 07 50 69 23 60 / 05 49 29 12 59 English spoken Organisé par le Comité des loisirs du breuil Coiffault Brocante le dimanche 07 août Breuil Coiffault entre Sauze Vaussais et Chef Boutonne

Emplacement gratuit Réservations avant le 04/08/22 au : 05 49 27 66 20 / 07 50 69 23 60 / 05 49 29 12 59 English spoken Brocante le dimanche 07 août Breuil Coiffault entre Sauze Vaussais et Chef Boutonne

Emplacement gratuit Buvette et restauration sur place

Balade à poney Réservations avant le 04/08/22 au : 05 49 27 66 20 / 07 50 69 23 60 / 05 49 29 12 59 English spoken Organisé par le Comité des loisirs du breuil Coiffault COMITE DES LOISIRS DU BREUIL COIFFAULT

Valdelaume

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Valdelaume Autres Lieu Valdelaume Adresse Breuil Coiffault Valdelaume Deux-Sèvres Ville Valdelaume lieuville Valdelaume Departement Deux-Sèvres

Valdelaume Valdelaume Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valdelaume/

Brocante Valdelaume 2022-08-07 was last modified: by Brocante Valdelaume Valdelaume 7 août 2022 Breuil Coiffault Valdelaume Deux-Sèvres

Valdelaume Deux-Sèvres