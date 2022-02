brocante un jour de chine Apremont-sur-Allier, 26 juin 2022, Apremont-sur-Allier.

brocante un jour de chine Apremont-sur-Allier

2022-06-26 08:00:00 – 2022-06-26 18:00:00

Apremont-sur-Allier Cher

Cette « vraie » brocante est maintenant bien inscrite dans le calendrier des chineurs. Les exposants, entre 60 et 70, sont en majorité brocanteurs professionnels mais les particuliers ayant de la belle brocante sont aussi acceptés s’ils proposent de l’ancien, du charme, de la déco !

Tous déballent sur les pelouses du bord d’Allier qui deviennent un vaste marché aux puces : jouets anciens, meubles, vaisselle, linge, outils de jardin, livres, gravures, tableaux…. les objets trouvent place sur des tables nappées de blanc face à l’Allier et le long des jolies maisons médiévales couvertes de roses à cette époque de l’année.

Restauration avec barbecue et vins régionaux à la buvette communale

10ème Brocante, un jour de chine à Apremont, le rendez-vous des chineurs qui aiment la vraie brocante dans un de nos « Plus Beaux Villages de France » .

© ndeb

