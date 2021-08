Troyon Troyon Meuse, Troyon BROCANTE Troyon Troyon Catégories d’évènement: Meuse

Troyon Meuse Troyon Inscription en mairie jusqu’au 20 aout.

Le droit d’entrée est fixé à 2.00 € les 4 premiers mètres linéaire puis 1.00 € le mètre supplémentaire.

Le nombre de mètres linéaires ne pourra pas dépasser 10 mètres.

Une caution de 20.00 € est demandée à chaque participant.

L’inscription sera validée à réception de la caution. Celle-ci sera rendu à la fin de la manifestation. +33 3 29 74 88 28 Sitlor dernière mise à jour : 2021-08-05 par

