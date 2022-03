Brocante Troissereux, 3 avril 2022, Troissereux.

Brocante Troissereux

2022-04-03 – 2022-04-03

Troissereux Oise Troissereux

Brocante, expo artisanale, bar et restauration. Animation pour les enfants. Organisé par le Comité des fêtes. Inscription à la mairie : lundi, mardi et jeudi de 16h30 à18h30 et vendredi de 16h à 18h.

Pixabay

Troissereux

dernière mise à jour : 2022-03-17 par