Brocante This, mercredi 8 mai 2024.

Brocante This Ardennes

Buvette et restauration sur place organisée par l’association de jeunesse et loisir de This 1€ le mètre pour les particuliers et 3€ du mètre pour les professionnels

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-08

1 Place André Migeot

This 08090 Ardennes Grand Est jeunesse.THIS@outlookf.fr

L’événement Brocante This a été mis à jour le 2024-03-18 par Ardennes Tourisme