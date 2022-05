Brocante sur la plaine de jeux Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau Catégories d’évènement: Oise

Brocante sur la plaine de jeux Saint-Martin-Longueau

2022-05-29

2022-05-29 – 2022-05-29

l'association sports et loisirs de Saint-Martin-Longueau organise une brocante sur la plaine de jeux.

Inscriptions : salle polyvalente les mercredi 11, 18 25 mai de 17h à 19h30, les samedis 7 et 14 mai de 9h à 12h.

Renseignement : 03 44 66 00 62

