Vadencourt Vadencourt Aisne, Vadencourt Brocante, sonorisation et chant de Logan Vadencourt Vadencourt Catégories d’évènement: Aisne

Vadencourt

Brocante, sonorisation et chant de Logan Vadencourt, 11 septembre 2021, Vadencourt. Brocante, sonorisation et chant de Logan 2021-09-11 07:00:00 – 2021-09-11 18:00:00

Vadencourt Aisne Vadencourt Aisne 0 0 0 L’Association Animations Vadencourtoises organise une brocante (1€ le mètre).

De 15h à 18h : sonorisation et prestation du chanteur Logan ! L’Association Animations Vadencourtoises organise une brocante (1€ le mètre).

De 15h à 18h : sonorisation et prestation du chanteur Logan ! +33 6 88 45 96 99 L’Association Animations Vadencourtoises organise une brocante (1€ le mètre).

De 15h à 18h : sonorisation et prestation du chanteur Logan ! Office de Tourisme du Pays de Thiérache dernière mise à jour : 2021-08-25 par SIM Picardie – OT du Pays de Thiérache

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Vadencourt Autres Lieu Vadencourt Adresse Ville Vadencourt lieuville 49.92876#3.57758