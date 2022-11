Brocante Songeons Songeons Songeons Catégories d’évènement: Oise

Oise Songeons Le dimanche 4 décembre, brocante à Songeons dans le centre bourg organisée par le comité des fêtes. 4€ le mètre. Forfait de 50€ (emplacement limité à 7 mètres) pour les professionnels de l’alimentation. Renseignements et inscriptions avant le jeudi 1er décembre à 12h au 06 76 08 36 02 (entre 10h30 et 21h) ou par mail : contact@aboxs.fr Le dimanche 4 décembre, brocante à Songeons dans le centre bourg organisée par le comité des fêtes. 4€ le mètre. Forfait de 50€ (emplacement limité à 7 mètres) pour les professionnels de l’alimentation. Renseignements et inscriptions avant le jeudi 1er décembre à 12h au 06 76 08 36 02 (entre 10h30 et 21h) ou par mail : contact@aboxs.fr contact@aboxs.fr +33 6 76 08 36 02 Communication Songeons

