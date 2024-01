L’émoi des Mots : Phyllipa Brocante Solidaire Mimbaste, vendredi 12 avril 2024.

Mimbaste Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

La main sur l’archet ou les cordes, et la musique jaillit, rentre dans la boîte, en ressort, et Phyllipa chante, imite d’autres instruments avec sa seule voix, en un mot fait un orchestre à elle seule. Son incroyable présence sur scène, sa sensualité en font une artiste à part, arrivée il ya quelques années de son Pays de Galles natal. Découvrez cette voix envoûtante et cette musique ensorcelante. Un répertoire de compositions, de pépites de la chan-son française ou du jazz vocal.

Brocante Solidaire

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net



