Brocante solidaire Malataverne

Malataverne

Brocante solidaire, 1 mai 2023, Malataverne

2023-05-01 09:00:00 – 2023-05-01 18:00:00

Drôme Malataverne Brocante solidaire organisée par le CMJ de Malataverne. Le coût de l’emplacement sera fixé au bon vouloir des exposants et sera reversé à une association. Renseignements en mairie. +33 4 75 90 69 00 Malataverne

