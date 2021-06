Bagnolet La Capsulerie Bagnolet, Seine-Saint-Denis Brocante solidaire La Capsulerie Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Le 3 juillet aura lieu une brocante sur la dalle Sesto Fiorentino au sein du quartier de la Capsulerie. Les personnes souhaitant tenir un stand sont invitées à se rapprocher du centre social de la Fosse aux Fraises qui gère les inscriptions pour obtenir un emplacement. Vous aurez aussi l’occasion d’échanger avec l’association e-graine sur l’économie circulaire. Nous parlerons des enjeux de fabrication d’un jean pour trouver ensemble des solutions qui permettent d’améliorer notre mode de consommation général. Des initiatives territoriales seront aussi mises en avant. L’AFDB proposera également un stand de jeu en bois pour venir jouer entre petits et grands.

Inscription auprès du centre social de la Fosse aux Fraises pour avoir un emplacement – coût 1€ symbolique)

2021-07-03T09:00:00 2021-07-03T18:00:00

