Sidiailles Sidiailles Cher, Sidiailles Brocante Sidiailles Sidiailles Catégories d’évènement: Cher

Sidiailles

Brocante Sidiailles, 27 juin 2021-27 juin 2021, Sidiailles. Brocante 2021-06-27 08:00:00 – 2021-06-27 18:00:00

Sidiailles Cher Sidiailles Brocante de 8h à 18h inscriptions à la mairie au 02.48.56.63.27 mairie.sidiailles@orange.fr . Pas de restauration sur place. Brocante organisée par la mairie de Sidiailles mairie.sidiailles@orange.fr +33 2 48 56 63 27 Brocante de 8h à 18h inscriptions à la mairie au 02.48.56.63.27 mairie.sidiailles@orange.fr . Pas de restauration sur place. cdcbgs dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sidiailles Étiquettes évènement : Autres Lieu Sidiailles Adresse Ville Sidiailles lieuville 46.50762#2.31703