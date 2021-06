Itancourt Itancourt 02240, Itancourt Brocante semi-nocturne – Itancourt Itancourt Itancourt Catégories d’évènement: 02240

Itancourt

Brocante semi-nocturne – Itancourt Itancourt, 19 juin 2021-19 juin 2021, Itancourt. Brocante semi-nocturne – Itancourt 2021-06-19 15:00:00 – 2021-06-19 21:00:00

Itancourt 02240 Itancourt Première brocante semi-nocturne !

Votre association organise ce samedi 19 juin sa première brocante semi-nocturne de 15:00 à 21:00 sur la place du village. ⚠️ Uniquement sur réservation et limitée en nombre

Pour des raisons évidentes liées au contexte sanitaire, les emplacements ne seront attribués que sur réservation aux numéros indiqués ci-dessous et seront limités. Première brocante semi-nocturne !

Votre association organise ce samedi 19 juin sa première brocante semi-nocturne de 15:00 à 21:00 sur la place du village. ⚠️ Uniquement sur réservation et limitée en nombre

Pour des raisons évidentes liées au contexte sanitaire, les emplacements ne seront attribués que sur réservation aux numéros indiqués ci-dessous et seront limités. Espérance Itancourt

Détails Catégories d’évènement: 02240, Itancourt Étiquettes évènement : Autres Lieu Itancourt Adresse Ville Itancourt lieuville 49.80678#3.34326