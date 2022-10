Brocante Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Brocante Sancerre, 16 octobre 2022, Sancerre. Brocante

Rempart des Dames Sancerre Cher

2022-10-16 08:00:00 08:00:00 – 2022-10-16 18:00:00 18:00:00 Sancerre

Cher Sancerre Le Comité des Fêtes organise ses brocantes mensuelles au cœur de Sancerre, sur le Rempart des Dames.

Organisation selon les règles sanitaires en vigueur. brocante.sancerre@gmail.com +33 6 41 26 64 06 ©Comité des Fêtes de Sancerre

