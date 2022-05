Brocante Samer Samer Catégorie d’évènement: Samer

Brocante Samer, 24 juillet 2022, Samer. Brocante Samer

2022-07-24 – 2022-07-24

Samer Pas-de-Calais Samer L’ACCO – Rallye du Boulonnais C.C. Desvres Samer organise une Brocante le dimanche 24 juillet 2022 de 8h à 17h au Jardin public – rue de Carly – Rue du stade et rue du 11 novembre

Bulletins d’inscriptions et réservations :

06 80 56 66 26

ou autoclubcoteopal@aol.com +33 6 80 56 66 26 L’ACCO – Rallye du Boulonnais C.C. Desvres Samer organise une Brocante le dimanche 24 juillet 2022 de 8h à 17h au Jardin public – rue de Carly – Rue du stade et rue du 11 novembre

Bulletins d’inscriptions et réservations :

06 80 56 66 26

ou autoclubcoteopal@aol.com Samer

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégorie d’évènement: Samer Autres Lieu Samer Adresse Ville Samer lieuville Samer

Samer Samer https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/samer/

Brocante Samer 2022-07-24 was last modified: by Brocante Samer Samer 24 juillet 2022

Samer