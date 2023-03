Brocante – Salon des Antiquaires à l’abbaye saint Arnould Crépy-en-Valois Catégories d’Évènement: Crépy-en-Valois

Oise

Brocante – Salon des Antiquaires à l’abbaye saint Arnould, 27 mai 2023, Crépy-en-Valois . Brocante – Salon des Antiquaires à l’abbaye saint Arnould Place Saint-Simon Crépy-en-Valois Oise

2023-05-27 08:00:00 – 2023-05-28 18:00:00 Crépy-en-Valois

Oise Le samedi 27 mai et le dimanche 28 mai 2023, venez découvrir le salon des antiquaires à Crépy-en-Valois, à l’abbaye Saint-Arnould, Place Saint-Simon.

Salon réunissant des professionnels des Antiquités, le prix d’entrée est de 4€. Ce salon est organisé par le rotary club de Crépy-en-Valois.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site, sur leur facebook, par téléphone au 06 09 64 14 79, ou par mail au rotaryclubdecrepy@live.fr rotaryclubdecrepy@live.fr +33 6 09 64 14 79 https://www.rotarymag.org/nos-clubs/1060005-crepy-en-valois.html Crépy-en-Valois

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Crépy-en-Valois, Oise Autres Lieu Crépy-en-Valois Adresse Place Saint-Simon Crépy-en-Valois Oise Ville Crépy-en-Valois Departement Oise Lieu Ville Crépy-en-Valois

Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crepy-en-valois /

Brocante – Salon des Antiquaires à l’abbaye saint Arnould 2023-05-27 was last modified: by Brocante – Salon des Antiquaires à l’abbaye saint Arnould Crépy-en-Valois 27 mai 2023 Crépy-en-Valois Oise Place Saint-Simon Crépy-en-Valois Oise

Crépy-en-Valois Oise