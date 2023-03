Brocante Salle de la Mutualité Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Brocante 35 boulevard de la Mutualité Salle de la Mutualité Vichy Allier

2023-06-11 07:30:00 07:30:00 – 2023-06-11 17:00:00 17:00:00

Brocante 4 € la table 2 tables Maximum 1 portant gratuit par table quartierjdarcbeausejourbartins@gmail.com

