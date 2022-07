Brocante Saint-Léger-en-Bray Saint-Léger-en-Bray Catégories d’évènement: Oise

2022-09-18 07:00:00 – 2022-09-18 18:00:00
Saint-Léger-en-Bray
Oise

Brocante avec le mètre linéaire à 2,50 euros, à 12h repas champêtre et toute la journée structure gonflable pour les enfants. Organisateur : l'amicale des chasseurs. Renseignements et inscriptions : 06.18.31.74.78 ou si besoin vous pouvez déposer dans la boite aux lettres de la Mairie.

dernière mise à jour : 2022-07-06

