BROCANTE Saint-Laurent-sur-Othain Saint-Laurent-sur-Othain Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Laurent-sur-Othain

BROCANTE Saint-Laurent-sur-Othain, 5 juin 2022, Saint-Laurent-sur-Othain. BROCANTE Saint-Laurent-sur-Othain

2022-06-05 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-05 19:00:00 19:00:00

Saint-Laurent-sur-Othain Meuse Saint-Laurent-sur-Othain Les rues de Saint-Laurent sur Othain s’animeront le lundi de Pentecôte pour la brocante.

Courrez-y ! +33 6 76 08 49 16 Saint-Laurent-sur-Othain

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Laurent-sur-Othain Autres Lieu Saint-Laurent-sur-Othain Adresse Ville Saint-Laurent-sur-Othain lieuville Saint-Laurent-sur-Othain Departement Meuse

Saint-Laurent-sur-Othain Saint-Laurent-sur-Othain Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-sur-othain/

BROCANTE Saint-Laurent-sur-Othain 2022-06-05 was last modified: by BROCANTE Saint-Laurent-sur-Othain Saint-Laurent-sur-Othain 5 juin 2022 Meuse Saint-Laurent-sur-Othain

Saint-Laurent-sur-Othain Meuse