Brocante Saint-Germain-la-Poterie Saint-Germain-la-Poterie Catégories d’évènement: Oise

Saint-Germain-la-Poterie

Brocante Saint-Germain-la-Poterie, 4 septembre 2022, Saint-Germain-la-Poterie. Brocante

Saint-Germain-la-Poterie Oise

2022-09-04 – 2022-09-04 Saint-Germain-la-Poterie

Oise Saint-Germain-la-Poterie Organisée par le Comité des fêtes. Restauration sur place De 9h à 18 : rue de l’église, rue du bois verdier et rue des pommiers à 60650 Saint Germain la Poterie . Renseignements : au 06 73 69 05 11 ou valerie.bellou@wanadoo.fr. Inscriptions : V BELLOU, 4 chemin des Champs 60650 Saint Germain la Poterie. Organisée par le Comité des fêtes. Restauration sur place De 9h à 18 : rue de l’église, rue du bois verdier et rue des pommiers à 60650 Saint Germain la Poterie . Renseignements : au 06 73 69 05 11 ou valerie.bellou@wanadoo.fr. Inscriptions : V BELLOU, 4 chemin des Champs 60650 Saint Germain la Poterie. valerie.bellou@wanadoo.fr +33 6 73 69 05 11 Organisée par le Comité des fêtes. Restauration sur place De 9h à 18 : rue de l’église, rue du bois verdier et rue des pommiers à 60650 Saint Germain la Poterie . Renseignements : au 06 73 69 05 11 ou valerie.bellou@wanadoo.fr. Inscriptions : V BELLOU, 4 chemin des Champs 60650 Saint Germain la Poterie. Pixabay

Saint-Germain-la-Poterie

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Germain-la-Poterie Autres Lieu Saint-Germain-la-Poterie Adresse Saint-Germain-la-Poterie Oise Ville Saint-Germain-la-Poterie lieuville Saint-Germain-la-Poterie Departement Oise

Saint-Germain-la-Poterie Saint-Germain-la-Poterie Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-la-poterie/

Brocante Saint-Germain-la-Poterie 2022-09-04 was last modified: by Brocante Saint-Germain-la-Poterie Saint-Germain-la-Poterie 4 septembre 2022 Saint-Germain-la-Poterie Oise

Saint-Germain-la-Poterie Oise