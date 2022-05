Brocante Saint-Georges Saint-Georges Catégorie d’évènement: Saint-Georges

Brocante Saint-Georges, 10 mai 2022, Saint-Georges. Brocante Rue de l’église Saint-Georges

–

Rue de l’église Saint-Georges Pas-de-Calais Saint-Georges Ce dimanche 15 mai, venez chiner de bonnes affaires sur la brocante à St-Georges !

2€ les 5m. Buvette et restauration. Jambon à la broche sur réservation.

Château gonflable et balade en poney. stgeorgesanimations@gmail.com Ce dimanche 15 mai, venez chiner de bonnes affaires sur la brocante à St-Georges !

2€ les 5m. Buvette et restauration. Jambon à la broche sur réservation.

Château gonflable et balade en poney. Rue de l’église Saint-Georges

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Georges Autres Lieu Saint-Georges Adresse Rue de l'église Ville Saint-Georges lieuville Rue de l'église Saint-Georges

Brocante Saint-Georges 2022-05-10 was last modified: by Brocante Saint-Georges Saint-Georges 10 mai 2022

Saint-Georges