Brocante Saint-Baudel Saint-Baudel Catégories d’évènement: Cher

Saint-Baudel

Brocante Saint-Baudel, 3 juillet 2022, Saint-Baudel. Brocante Saint-Baudel

2022-07-03 08:00:00 – 2022-07-03 18:30:00

Saint-Baudel Cher Saint-Baudel Vous n’avez plus de place chez vous pour certains meubles ou objets utilitaires ou non, profitez alors de cette brocante où vous ferez le bonheur des acheteurs en leur donnant une nouvelle vie ! Brocante, vide-grenier organisé par le comité des fêtes de Saint-Baudel.

Buvette et restauration rapide sur place. ribaje@wanadoo.fr +33 2 48 96 53 20 Vous n’avez plus de place chez vous pour certains meubles ou objets utilitaires ou non, profitez alors de cette brocante où vous ferez le bonheur des acheteurs en leur donnant une nouvelle vie ! pixabay

Saint-Baudel

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Baudel Autres Lieu Saint-Baudel Adresse Ville Saint-Baudel lieuville Saint-Baudel Departement Cher

Saint-Baudel Saint-Baudel Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-baudel/

Brocante Saint-Baudel 2022-07-03 was last modified: by Brocante Saint-Baudel Saint-Baudel 3 juillet 2022 cher Saint-Baudel

Saint-Baudel Cher