BROCANTE Rue de Longeaux, 11 juin 2023, Givrauval . BROCANTE Grande rue et la Place Rue de Longeaux Givrauval Meuse Rue de Longeaux Grande rue et la Place

2023-06-11 06:30:00 06:30:00 – 2023-06-11 18:00:00 18:00:00

Meuse Brocante dans les rues du village. Buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite. +33 6 81 76 31 98 Amicale Loisirs et Culture

