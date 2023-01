Brocante Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’Évènement: Orne

Orne Brocante dans le village de Bellou-sur-Huisne organisée par le comité des fêtes. Infos à destination des exposants : 8€ les 5 mètres – sans réservation – exposants en alimentaire refusés. Brocante dans le village de Bellou-sur-Huisne organisée par le comité des fêtes. Infos à destination des exposants : 8€ les 5 mètres – sans réservation – exposants en alimentaire refusés. +33 2 33 73 71 94 Bourg Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

