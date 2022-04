Brocante Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Rémalard-en-Perche

Brocante Rémalard en Perche, 10 juillet 2022, Rémalard en Perche. Brocante Rues du village Rémalard Rémalard en Perche

2022-07-10 07:00:00 – 2022-07-10 18:00:00 Rues du village Rémalard

Rémalard en Perche Orne Rémalard en Perche Brocante Vide-greniers dans le bourg de Rémalard. Restauration sur place. Une organisation du comité des fêtes.

