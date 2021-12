Rémalard en Perche Rémalard en Perche Orne, Rémalard-en-Perche Brocante Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Rémalard-en-Perche

Brocante Rémalard en Perche, 24 avril 2022, Rémalard en Perche.

2022-04-24 06:00:00 06:00:00 – 2022-04-24 18:00:00 18:00:00 Bourg Bellou sur Huisne

Brocante dans le village de Bellou-sur-Huisne organisée par le comité des fêtes. Infos à destination des exposants : 8€ les 5 mètres – sans réservation – exposants en alimentaire refusés.

