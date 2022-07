BROCANTE Récicourt Récicourt Catégories d’évènement: Meuse

Meuse Récicourt Venez déambuler dans les rues de Récicourt lors de leur brocante de 6h à 17h organisé par le comité des fêtes, loisirs et animations de Récicourt. Restauration avec bella pizza et buvette sur place +33 6 16 89 94 26 Récicourt

