Brocante puces mécaniques – Vide-grenier Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Manche

Brocante puces mécaniques – Vide-grenier Lessay, 17 avril 2022, Lessay. Brocante puces mécaniques – Vide-grenier Route de l’Aérodrome Circuit de Rally Cross Lessay

2022-04-17 07:00:00 07:00:00 – 2022-04-17 18:30:00 18:30:00 Route de l’Aérodrome Circuit de Rally Cross

Brocante puces mécaniques – Vide-grenier – Exposition de véhicules de collection. Videz votre garage, atelier, cave, grange… Parking et entrée gratuits. Réservation sur place. Réservations : exposant professionnel et particulier (2€ le mètre linéaire) au 06.85.50.78.72 ou e-mail : erick.polfliet@laposte.net.

beuve.patrice@orange.fr +33 6 93 99 45 70 https://www.rallycross-lessay-manche.com/

