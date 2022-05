Brocante professionnelle Labastide D'armagnac

Brocante professionnelle, 9 juillet 2022 08:00, Labastide D'armagnac . Le 9 et 10 juillet 2022 Brocante, Antiquités Au château du Prada entré 3, la moitié des entrées iront à la restauration de l’église de Labastide. Visite du château (9h, 10h30, 15h, 16h30) Dégustation et vente d’armagnac. Nous aurons l’immense honneur d’avoir la participation de la star Espagnole acheteuse d’affaire conclue et Brocanteuse en ligne Leticia Blanco Gonzalez. Possibilité de se restaurer sur place. Menu du samedi 9 juillet : Sandwich pâté + un verre de vin 5euros. A L’assiette rôti de porc frites + un verre se vin un dessert 12euros Menu du Dimanche 10 juillet: Swandwich pâté + un verre de vin 5 euros. A L’assiette daube accompagnée de riz ou pomme vapeur + un verre de vin un dessert 15 euros

Détails Autres Lieu Château du Prada Adresse Place du colonel de Bouglon Ville Labastide D'armagnac Organisateur Laffage Christophe Tarif 3 lieuville Labastide D'armagnac Departement Landes

Château du Prada Labastide D'armagnac Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labastide-darmagnac/

Brocante professionnelle 2022-07-09 was last modified: by Brocante professionnelle Château du Prada 9 juillet 2022 08:00

Labastide D'armagnac Landes