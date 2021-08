Sens Sens Sens, Yonne Brocante professionnelle du Mail Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Brocante professionnelle du Mail Sens, 15 août 2021, Sens. Brocante professionnelle du Mail 2021-08-15 – 2021-04-30

Sens Yonne EUR Brocante mensuelle exclusivement réservée aux brocanteurs professionnels. Restauration sur place. stol.fm@gmail.com +33 3 86 95 27 27 http://radiostolliahc.fr/ Brocante mensuelle exclusivement réservée aux brocanteurs professionnels. Restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Ville Sens lieuville 48.20065#3.28268