Brocante professionnelle Confort-Meilars Confort-Meilars Catégories d’évènement: Confort-Meilars

Finistère

Brocante professionnelle Confort-Meilars, 27 juillet 2022, Confort-Meilars. Brocante professionnelle Confort-Meilars

2022-07-27 08:00:00 – 2022-07-27 18:00:00

Confort-Meilars Finistère Confort-Meilars Cette brocante professionnelle se déroulera Le mercredi 27 juillet de 8h00 à 18h00, sur le placitre ombragé de confort-meilars.

ce joli site tout près de l’église accueillera divers exposants tout au long de la journée. contact@confortmeilars.fr +33 2 98 74 51 89 https://confortmeilars.fr/ Cette brocante professionnelle se déroulera Le mercredi 27 juillet de 8h00 à 18h00, sur le placitre ombragé de confort-meilars.

ce joli site tout près de l’église accueillera divers exposants tout au long de la journée. Confort-Meilars

dernière mise à jour : 2022-04-07 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz

Détails Catégories d’évènement: Confort-Meilars, Finistère Autres Lieu Confort-Meilars Adresse Ville Confort-Meilars lieuville Confort-Meilars Departement Finistère

Confort-Meilars Confort-Meilars Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/confort-meilars/

Brocante professionnelle Confort-Meilars 2022-07-27 was last modified: by Brocante professionnelle Confort-Meilars Confort-Meilars 27 juillet 2022 Confort-Meilars finistère

Confort-Meilars Finistère